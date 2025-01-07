清場手法惹爭議 補鑊早7日通知

【本報訊】以往政府部門處理露宿者問題的手法備受質疑，不但有露宿者物品被強行清走卻不獲賠償，甚至有警員誣陷露宿者藏毒。今次政府先行清理潛在危險的石油氣罐，並張貼告示通知相關人士。一直關注相關議題的社區組織協會幹事吳衛東指，按照《公眾衞生條例》，政府人員會於清走物品24小時前貼出告示，讓有關人士有足夠時間清理，而自數年前通州街事件後，康樂及文化事務署清走露宿者物品前，則會提前7日通知。

吳指出，露宿者以往多數傾向選擇隱蔽處居住，如球場看台、行人隧道等。不過近年政府不斷將「有瓦遮頭」處封鎖，球場在晚上11點關閉、隧道擺放膠欄杆、將天橋底封鎖等，亦有部分人會向露宿者潑水，趕他們到公園等公眾地方。

吳強調，露宿並不犯法，不少露宿者面對家庭、精神問題等因素才選擇露宿，呼籲市民多加包容。

社協倡醫生隨外展隊診症 是次事件中的露宿者被指疑似有精神健康問題。他就表示，露宿者不少面對情緒問題，但單靠外展隊社工難以解決問題。目前每隊外展隊獲安排一名護士，他就希望日後可獲安排兼職醫生，每月跟外展隊一次，協助即時診斷病情，而且醫生在場亦更有說服力，可加強露宿者求診意願。