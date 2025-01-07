獨家報道：氣罐亂堆煲煙位 金鐘橋底吸吸可危

露宿者警總隔籬煮飯 政府唔踢唔拆彈 政府部門唔踢唔郁，繁華的金鐘商業區不但被人堆積雜物，更公然擺放石油氣罐儼如「鬧市炸彈」！本報獲悉，金鐘夏慤花園一條橫跨夏慤道、警察總部堅偉大樓外的天橋底下，長年有雜物擺放。本報記者日前到場直擊，更發現至少3罐石油氣「周街擺」，而且該處更是附近的「食煙位」，一不留神隨時令石油氣罐變炸彈釀成悲劇！據指有關雜物分屬兩批人士，相關煮食用具屬一流浪漢，已在該處居住數年，惟近期已經不見蹤影，而另有雜物則屬外傭周末聚集之用。記者向多個部門查詢後，政府始如夢初醒，翌日派員清走石油氣罐及圍封雜物。有議員直言，政府現時對露宿者處理手法欠缺系統，難以追蹤個案，建議交由區議會統籌處理。

「見到有石油氣罐都幾恐怖，如果真係爆炸都好大件事！」在夏慤花園附近工作的陳先生多次經過上址，發現堆積的雜物愈來愈多，他指大約兩至3周前發現上址有人堆放雜物，惟未見到有人在內活動或者煮食，他亦有致電相關部門要求跟進，盼當局盡快派員清理。

半小時逾10煙民「打邊爐」 本報記者於上周四（2日）中午時分到場了解，發現該橋底位置放有大量雜物，延綿10餘米，當中有大量紙皮、行李箱，以及一些陳舊電器。雜物中，有一個由木板搭建、放有3罐石油氣的「廚房」，其中一罐與爐具接駁。廚房後有儲物箱，入面放有疑似工衣的螢光衣物。雜物堆附近泊有數部電單車，且該處更是一眾煙民的「食煙位」，半小內時有10多人在附近吸煙。記者遂就事件向多個政府部門查詢。

有在附近工作的市民透露，雜物堆來自兩批人，位置較入、近天橋樓梯口的物品屬於一群外傭。每逢周末，她們就會到場，從雜物中取出地蓆、紙皮，供「同鄉」席地野餐。至於位置較出的一堆舊家電、儲物箱，以及石油氣罐，就屬於一位年約六旬、在該處居住4、5年的露宿男子。該市民指，曾見過該露宿漢推着一堆雜物進出，疑作變賣之用，且該男子有時會自言自語，或有情緒問題。不過，近兩個月已經沒有再見他於公園出現。

接本報查詢始移走氣罐 記者當日數小時後回到現場，發現3罐石油氣均被貼上下款為機電署的通告，要求擁有人一日內移走。及至翌日再到場視察，只見石油氣罐已消失，一張櫈上被放置一封「政府公函」，信上寫有「警署總部」。其後有人員將雜物圍封，並貼上要求一周內清走雜物的告示，可見當局早前愛理不理，收到本報查詢後始採取行動。

處理露宿者無完整方案 議員狄志遠指，政府目前仍未對處理露宿者問題有一套完整方案，往往「有投訴就搞」，常有投訴的地方則定期清理。不過露宿者居無定所，而政府又無紀錄冊，追蹤各宗個案時便會遇上困難，做法亦不甚理想。由於露宿者問題涉及範圍甚廣，他建議可以透過區議員落區了解情況，再就各個案聯絡對應部門協助。

食環署發言人指，於去年共收到兩宗涉及上址雜物堆積的投訴，查詢所指雜物屬於一街頭露宿者之個人物品，署方積極參與由相關部門統籌的跨部門聯合行動，行動中，署方會清理由露宿者自願棄置的物品和廢物，以改善環境衞生。

社會福利署發言人指，署方資助營辦的3隊露宿者綜合服務隊會進行外展探訪，相關單位知悉，一名男露宿者曾於該位置一帶露宿。據署方了解，有關人士已不再在該處露宿。至於石油氣罐，則被中西區民政事務處人員安排後搬走。政治組

3罐石油氣被貼上告示。 市民指夏慤花園一條天橋底下有露宿者居住４至５年。 雜物堆放處附近經常有人吸煙。 社會福利署記錄各區露宿者人數 有人將石油氣罐連接煮食爐。