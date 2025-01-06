私密部位被潑液 鬧市狂徒太驚嚇

偷拍、窺淫時有發生，原來過去一年，又頻頻發生向他人私密部位潑射不明液體的非禮事件，一年有近180宗，事態確實相當嚴重。變態潑液地點遍布全港，自去年2月起至今，全港共錄得176宗個案，旺角佔110宗屬重災區。另有社交平台關注組已有逾170受害者貼文，案發地點無遠弗屆，受害人不限女性，當中亦有男受害者。眼見事態嚴重，尤其對女性造成的滋擾、心理恐懼更大，油尖旺區區議會將於明日開會討論女性私密部位被潑不明液體的非禮事件。

狂徒向女性臀部、背部等潑液，去年2月本報亦曾報道，有狂徒在旺角及銅鑼灣一帶街頭，多番針對穿淺色長褲的年輕女性，以不明溫暖液體潑向對方臀部及背部，更有人在一小時內兩度中招。執法人員其後拘捕一名疑向少女埋手的地盤男工，並懷疑他與13宗同類案件有關。事隔未夠一年，類似事件又再發生，且發生的次數更頻密，豈能不令人擔心治安是否響起警號？

有受害者去年成立關注組並發布176個投稿，更製成「案發黑點地圖」。且看其中一單個案：自稱是其中一名受害人的「向私密部位潑灑不明液體關注組」成立人在貼文中表示，2023年在灣仔港鐵站A出口感到臀部有暖感才發現被潑灑不明液體，在網上發現有其他受害人後決定成立關注組。最新一篇投稿於去年12月19日發布，女事主疑似被一名年約60歲男性潑不明液體。事主表示，執法人員25分鐘後才到場，向她了解後，表示巡邏45分鐘後「發生第二單先做到嘢」，事主直言：「我嗰晚想嘔，食唔到嘢。」

至於其他貼文中的事主，亦有描述液體「黐立立」、「聞到有啲臭」、「味道很惡心」等，但除了女性外，男性也有可能受害。關注組貼出至少4篇來自男性的投稿，有男事主表示去年在信和中心一帶和其男友拖手逛街期間，懷疑被尿液潑射，「用手掂咗一下有尿騷味」，表示：「我估唔到男仔都會受害……我真係好驚。」

翻查油尖旺區區議會文件，有3名女區議員聯名提出《關注婦女在油尖旺區被偷拍情況》，她們表示有婦女協會向其求助，指形形色色的偷拍、非禮事件，往往都是證據不足而無法拉人，情況令人擔憂。該3名女區議員建議當局盡量在「合適地方」增設閉路電視監察系統，增加配套及加強執法。此外，他們關注到一些行人天橋、樓梯、電梯等，都採用開揚設計，例如透明玻璃及通透欄杆，是誘發狂徒偷拍的天堂；譬如近亞皆老街染布房街的行人天橋能令變態佬容易偷拍裙底，建議當局以不透明物料建造電梯、加密樓梯欄杆，或採取密封踢腳板的設計。

一個社會，變態狂徒如此猖獗，風化案層出不窮，禮崩樂壞，以致失範，往往和它是否有決心遏制不正當淫風散播有關。本報去年曾對美國Google旗下影片分享網站YouTube發出充斥海量色情、暴力、變態的影片，多次作出檢舉及投訴，無非就是要正風氣！今潑液狂徒又再肆虐，誰敢保證不是此類色情暴力影片種下的遺禍？