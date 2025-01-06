笑看天下：說到底不要動我的奶酪

政府下月26日將公布新一份《財政預算案》，老朽和一班市民都覺得政府開源無方，節流又唔見得有法，反而各部門繼續「開位」，濫開編內外職位，基建工程耗費又驚人，究竟錢從何來？唔通真係天會降餡餅或樹會生錢？

財金官員日前出席電台諮詢節目時一再派定心丸「報喜」，料財赤會少於一千億元，當局會透過節流等財政整合計劃，又指出「樓價不會一直跌」，盼「三數年時間」本港可恢復收支平衡。呢啲說話唔知算唔算「蠱惑人心」？阿哥，政府近年財赤嚴重，財政儲備又處於一直下降，依家唔夠6千億元，政府節流真係成效不彰。樓市低迷、股市不振，賣地收入雞碎咁多，試問3年後政府收支真係可以回復平衡？財技原來係玩魔術？

其實，真正立竿見影的節流，係全體公務員減薪一成，政府每年將節省超過150億元。老朽亦贊同本報所說，即使公務員不減薪，高官及立法會議員也應該帶頭減薪以示共度時艱，老朽相信可以增加政府施政的暢順度。

高官及尊貴的議員若然一味廢噏甚麼會有反效果，那只會令市民見到佢哋一毛不拔的「愛財如命」！高官及立法會議員帶頭減薪，係一種政治姿態多過真正可以滅赤。正如經濟學者李兆波指出，公務員減薪或影響士氣一事，他直言700萬人的士氣更緊要，政府應在「適當時候」做「適當的事」。旨哉斯言！

走筆至此，老朽想起內地有個詞叫「包裝刺客」，形容包裝很大，裏面裝的產品卻很小。即是外表華麗引人，拆開才知係芝麻綠豆。依家部分官員和議員講嘢，不就是有「包裝刺客」徵象嗎？說到底，就是不要動到佢嘅奶酪！減薪？No Way！