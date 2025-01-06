撥亂反正：馬斯克改名改上癮

上回講到，美國候任總統特朗普的親信、美國富商馬斯克，涉嫌干預英國政局和德國選舉的狂妄言行。但其實政治只是他的一種娛樂、副業以至工具，其真正擅長和專注的始終是科技發展，以及藉此來賺錢。旗下3大業務Tesla電動車、SpaceX航天科技公司及X社交平台，都是將科技與商業結合，並令他成為全球首富的成功例子。

要將新技術與新產品有效推出市場，吸引大量民眾試用、付款購買並從中發財，除了產品本身要具備質素和創意，其包裝與命名也至為重要。馬斯克正是這方面的能手，並親身兼任KOL為其產品及業務傳銷。例如Tesla是一位知名物理學家的姓氏，除了因為對方為電力學的先驅，更重要可能是其傳奇、神秘的形象。Tesla轄下的新車型號命名也是別具一格，甚至古靈精怪，每次推出都引起話題，繼而製造銷量。X平台的前身為Twitter，相對於TikTok等其他新興平台，其名稱、形象以至用戶都較為老套。馬斯克收購後第一件事便是易名為X（第二件事是裁員），從而將之年輕化及現代化，並與其航天業務產生協同效應。

馬斯克獲特朗普指派協助提升美國聯邦政府績效，削減多餘的僱員和開支，有關新部門名為「政府效率部」，英文簡稱DOGE與加密貨幣「狗狗幣」相同，而馬斯克正是加密貨幣、尤其「狗狗幣」的支持者。有關消息刺激「狗狗幣」價格一度急升，而據報X平台將計劃推出包括「狗狗幣」在內的加密貨幣電子支付服務。

馬斯克日前又將其社交帳戶名稱，短暫改為一隻較冷門、被指與極右思想相關的加密貨幣，令後者價格曾急升300倍！到底其改名習慣是為了宣揚政治理念，操控市場賺錢，還是單純改名改到上癮呢？