冰鑑春秋：挖空心思鬥爭的民進黨

就在柯文哲重開羈押庭的同一天，傳出兩件不尋常的消息，一個是新竹市長高虹安案的法官申請停審釋憲，另一個是台灣內政部決議通過聲請「中華統一促進黨」違憲解散。這代表甚麼意思？

高虹安一審被台北地方法院依《貪污治罪條例》利用職務詐欺財物罪，判處高虹安有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年，檢辯雙方均不服提出上訴。高院合議庭忽然發新聞稿，說明高虹安是立法委員因公費助理加班費被判刑的第一人，過去對一般地方民意代表適用的法條，是否適用於立法委員有所疑慮，所以申請停審釋憲以求妥適。

「中華統一促進黨」則是被內政部認定長期從事系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢有涉犯國家安全法、反滲透法、罷免法及刑法等情形，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，故搜集違憲事證，經政黨審議會決議通過，將向憲法法庭聲請該黨違憲解散。

表面上這好像只是單純的法律問題，但實際上都劍指一個核心，那就是必須要憲法法庭召開，才能處理相關爭議。目前憲法法庭僅剩8名大法官，若按照剛通過的憲訴法，還缺兩名大法官才能召開憲法法庭審理，但賴清德提名的大法官人選，才剛剛被朝野聯手全部封殺。在這個時候忽然拋出高虹安案，等於告訴民眾黨，若想要讓高虹安脫身，就趕快通過大法官人選，才好召開憲法法庭。

眾所周知，紅統派的「中華統一促進黨」不僅綠營厭惡，藍白也與其劃清界線，刻意在此時提起解散憲訴，明顯是告訴台灣民眾，藍白故意不通過大法官人事任命，就是接受了大陸的指令，要包庇「中華統一促進黨」。一計不成一計又生，民進黨挖空心思的鬥爭精神，還真是令人嘆為觀止。