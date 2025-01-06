橫眉冷看：亞洲反華聯盟崩解

2024年是亞洲反華聯盟崩解的開始，這個趨勢一旦開始，短期內便再難逆轉。所謂的亞洲反華聯盟，近年主要是由美國總統拜登主導，美利堅遠在大洋彼岸，地理位置不屬於亞洲，但天下間所有事情，老美幾乎都想插一手，因此圍堵中國的構思，正是由白宮主人提出。

近年亞洲反華陣營的主事人，主要是日本前首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、印度總理莫迪和菲律賓總統小馬可斯，加上背後的操盤人拜登，這個聯盟一度風頭極盛，對中國也不是全無威脅。但所謂「剃人頭者，人亦剃其頭」，反華陣營中的好些主腦人，一心想對付中國，到頭來尚未成功，經過2024年之後，自己卻反倒權位不保，有的已經下台，有的快將下台，剩下來的不是勢孤力弱，便是改弦更張。這一張反華之網，如今已破損得難以修補。

去年，日本首相岸田文雄率先下台，拜登又主動放棄競逐連任，目前南韓總統尹錫悅雖則負隅頑抗，但此君「離死不遠」，自保尚且不能，還談甚麼去對抗中國？

印度總理莫迪最會看風色，眼見勢頭不對，早在去年10月，便跟中國講和，如今兩國的邊境衝突已初步平息。上述的反華陣營，以菲律賓的國力最弱，即使總統小馬可斯仍然在位，但孤掌難鳴，相信很難弄出甚麼大花樣。

繼拜登之後，特朗普將會出掌白宮，但侵侵自視甚高，即使要對付中國，也喜歡獨力挑戰，根本不屑與小馬可斯這一類嘍囉為伍。所謂的亞洲反華聯盟，最少在未來4年之內，都會是一盤散沙，不可能凝聚起來。中國的國力每隔幾年就有一個大躍進，待特朗普任滿之後，即使反華陣營可以重整，到其時，或許北京已是再無懼色。