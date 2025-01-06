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快餐店起火 消防開喉撲熄

消防到場救援。 消防到場救援。
消防到場救援。
【本報訊】屯門發生火警。昨晨接近7時，蝴蝶廣場一間快餐店的廚房起火冒煙，觸動火警鐘大鳴。消防員接報到場，派出煙帽隊開喉灌救，迅速撲熄火勢。事件中毋須疏散，無人受傷。消防視察火場後，相信是廚房內的爐具首先着火，初步判斷火警無可疑，惟確實成因仍有待調查。
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