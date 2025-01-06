單車男落斜爬頭越線 炒到趴街驚險

冇畀車撞親 網民嘲夠運 馬路上亂踩單車等同「搵命博」！網上流傳一段「車Cam」片，顯示一名無穿戴任何防護裝備的單車漢在夜間騎行，期間企圖在半山一個落斜位超車爬頭，惟他掟彎跨越雙白線時懷疑失控，人隨車翻跌落馬路。單車男墮地後，驚見拍片車輛近在眼前，慌忙扶起單車重新上路，相信他毫髮未損。影片所見，涉事男子的單車並未依規亮起車燈，幸好事發時無車駛過其倒臥位置，否則可能釀成大禍。

涉事「車Cam」片長約22秒，當時片主駕車沿半山馬己仙峽道落斜，駛至一個彎位時，一名騎乘單車的男子試圖從車輛的右側爬頭，惟他入彎越過雙白線之際，懷疑因車速太快失去平衡，導致單車失控翻側，他亦整個人向前仆落路面，幸好片主在該路段的車速緩慢，對面線亦無車駛經，該名男子始未被撞及。

夜行無依規亮燈 畫面所見涉事單車無依規亮燈，單車男甫落地，拍片車輛已經近在數米外，他被車頭燈正面照射，一度回頭驚望。由於馬路上隨時有車駛經，單車男一個翻身，不足半秒便重新站起，他狼狽地扶正單車，助跑數步便上車駛走。從畫面觀察，事主從倒地到離開的動作靈活，相信並無受傷，影片最終只攝下他騎車遠去的身影。另外，在驚險一幕發生的過程中，可以見到片主前方另有數名騎單車人士，而事主「炒車」後，亦有另一輛單車從後飛馳而過，未知他們是否相識同行。

網民閱畢影片後，均指事發時的情況非常「牙煙」。有人指摘單車漢「直路狂，灣（彎）路亡」，亦有人慶幸事件無造成傷亡：「有運，咁都無車到」、「人無事可以做世界冠軍」、「轉個彎已經唔見咗，佢（單車男）都走得幾快」。貼文者雖未交代意外發生日期及時間，但從畫面可知為夜間，而涉事單車未有安裝車燈，已屬違規行為。