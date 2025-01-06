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廚房昏迷 印傭猝死
【本報訊】屯門青山村一村屋姓李（74歲）女住戶，前晚10時許報案，指其43歲印尼籍女傭，在家中廚房暈倒昏迷。救護員接報到場，發現該印傭已經奄奄一息，沒有任何反應，經檢驗後宣布她當場死亡，不用送院救治，其死因有待進一步驗屍後確定。
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