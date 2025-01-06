寶田邨謀殺案 兩人今提堂

【本報訊】屯門寶田邨在上周四（2日）發生謀殺案，一名姓黃（33歲）男子疑遭女友的前男友持利器伏擊，送院搶救後不治。執法部門經深入調查後，昨日落案暫控一名56歲男子一項「謀殺」罪；黃男的姓吳（44歲）女友則在前日被暫控一項「誤導警務人員」，案件將於今日上午在屯門法院提堂。

死者女友被控誤導執法人員 據了解，黃男與吳女在近期發展成情侶關係，引起女方的前男友不滿。上周四晚上10時許，黃男獨自步出寶田邨7座時，「情敵」突然騎乘單車馳至，不由分說以利器狂捅黃男的背部，逞兇後逃去。

據悉，黃男與疑犯懷疑是有吸毒習慣的「癮君子」，後者相信有黑社會背景。警員在案發後接觸吳女，惟她在受查時懷疑提供失實資訊，因此被捕。另一方面，警員翻查「天眼」及分析情報後，上周五（3日）終於在黃大仙一帶拘捕男疑兇。調查人員早前交代案情，指事主與男疑犯相識數年，雙方因感情角力問題素有積怨，相信他們在案發前曾有爭執。案件不涉及黑幫活動，事主死因有待法醫剖驗確定。