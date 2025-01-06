深偽扮美女搭訕 誘投資呃3400萬

專攻網上情緣 拘31人包括港超球員 利用深偽技術詐騙層出不窮，執法部門早前發現有詐騙集團在社交平台，以虛假靚女設定和深偽技術誘騙海外人士投資虛擬貨幣，涉及騙款逾3,400萬元。執法部門上周四（2日）及周五（3日）展開「暗簾」行動，一舉搗破該詐騙集團，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕31人（20至34歲），檢獲現金、名車及金條等1,000萬元贓物。疑犯教育程度為中學及大專，大多數報稱無業，亦有運輸工人、銷售員、美容師、健身教練及補習導師等，據悉其中一人為港超足球員，而主腦等5人已被起訴，案件今日在東區裁判法院提堂。

經調查得知，涉案詐騙集團於去年10月起，在九龍灣兩座工廈租用兩單位開設兩個詐騙中心，兩中心相隔約300米及以兩更不分日夜營運，目的是誘騙更多受害人。該兩個詐騙中心運作約3個月，但在其他地方已運作逾一年，估計主要針對海外人士進行詐騙。執法部門將向國際刑警及海外機構合作，盡快聯絡海外受害人。

虛幣轉假平台 提走變現 詐騙集團為掩人耳目，將詐騙中心偽裝為寫字樓及開放空間工作室，利用不同渠道招攬年輕人加入集團，然後透過人工智能（AI）深度偽造變面技術（Deepfake）製作虛擬相片及錄影，訓練他們以虛假人設及劇本，透過網上交友平台以女性身份結識台灣、新加坡及馬來西亞人士，並發展為網絡情人。社交平台帳戶的人物設定外貌娟好，聲稱投資虛擬貨幣獲得可觀收入，半年可獲五成回報，同時展示擁有名車、名錶、手袋、以及飲紅酒、周遊列國、出席虛擬幣圈人士飯局等奢華生活。

受害人與虛擬情人建立信任後，多數信以為真將虛擬貨幣轉移到海外的投資虛擬平台上，有人甚至被游說借錢購買虛擬貨幣。事實上海外的投資虛擬平台由海外詐騙集團操控，存入的虛擬貨幣迅速被轉走，隨即與受害人斷絕來往。調查也發現，該詐騙集團與海外的詐騙集團，以四至五成拆帳收取犯罪得益，集團主腦會將部分得益兌換成現金購買名貴物品，部分會存放於個人及親友的夾萬內、或租用的保險箱等，並向集團前線成員發放現金酬勞。

有人設攻略 教套取資訊 其中一間詐騙中心面積約1,000呎，有4間房，警員檢獲91部手機、7部電腦、手寫筆記簿、及約60萬元現金。而筆記簿寫有社交平台帳戶的人物設定資料，包括日常會打高爾夫球、品嘗紅酒等，塑造優秀形象，自稱投資虛擬貨幣獲利而達到半退休人生。在電腦內則發現教學素材，教授新加入成員如何接觸受害人的對話內容，以了解對方職業、教育程度及投資目標，從而展開投資相關的話題。騙徒會制訂與受害人溝通進度指引，希望於第5次溝通時達成目標。

另一間詐騙中心面積約700呎，類似開放式工作空間和閣樓房間，在場檢獲25部手機和一部電腦，電腦內亦發現大量以深度偽造變面技術製作虛擬女子相片及錄像，相信在視頻上使用。行動中，警員在詐騙中心及骨幹成員的住所共檢獲11部電腦、116部手機及文件，同時亦檢獲超過680萬元現金、兩公斤金條、一輛名車及珠寶首飾等，共值約1,000萬元的犯罪得益。