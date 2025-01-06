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郵輪房間暈倒 洋漢不治

尖沙咀海運碼頭一郵輪職員報案。（沈厚錚攝） 尖沙咀海運碼頭一郵輪職員報案。（沈厚錚攝）
尖沙咀海運碼頭一郵輪職員報案。（沈厚錚攝）
【本報訊】前日深夜11時許，尖沙咀海運碼頭一郵輪職員報案，指發現一名66歲美國籍男遊客在郵輪的房間內暈倒。救護員接報到場，事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。據悉，事主有心臟病紀錄。
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