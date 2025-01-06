港200工程師獲內地資格 試點涉5專業

【本報訊】發展局與廣東省相關部門在2021年開始實施「備案制度」，讓香港建築及工程業界的企業及專業人士取得內地相應資格，更好融入國家發展大局。發展局昨日表示，超過200位來自公營機構、顧問公司和承建商的香港工程師，通過大灣區工程專業職稱評價，是兩地專業資格領域規則銜接的重大突破，首批試點工程專業涵蓋5個專業，包括土木建築、岩土、測控儀器、公路和電機。

擬將職稱評價機制常態化 發展局局長甯漢豪於網誌指，發展局已與內地相關部門協商將職稱評價機制常態化，並擴展到更多建造業相關專業，如測量、建築等。據介紹，大灣區備案制度容許屬於香港政府的兩份名冊，即「建築及有關顧問公司遴選委員會」和「工程及有關顧問公司遴選委員會」內的顧問公司，以及香港相關專業註冊管理局註冊的專業人士，透過向內地部門提交文件登記備案，從而取得內地相應的資格，以便在大灣區內地城市開業和執業。

職稱的評審分別由香港及內地專家組成，今次香港工程師取得的職稱等級包括「正高級工程師」、「高級工程師」、「工程師」和「助理工程師」。甯漢豪形容今次職稱評價順利完成是「有開創意義的里程碑」，體現國家對香港專業人士的支持和關愛，標誌着香港專業人士融入內地職稱評價系統邁出了關鍵的一步。她鼓勵建造業界把握機會，拓展專業服務版圖，亦讓香港的專才更好地為國家發展作出貢獻。

香港工程師學會會長馬紹祥同樣表示，整個評審過程非常順利和成功。他亦指出，除了職稱，香港與內地專業學會會員資格的互認同樣重要，粵港兩地工程師學會已簽署多份資格互認協議，促進大灣區工程人才互聯互通。