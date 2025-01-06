舊廈冧石屎砸傷79歲翁 揭4年未遵辦驗樓通知

【本報訊】銅鑼灣波斯富街76號一幢大廈對開，在上周五（3日）下午6時許，上址大廈橫樑疑有一塊約2.1米乘0.2米的石屎從天而降，砸中一名79歲姓蔡老翁頭部，蔡翁當場受傷倒地，需送院治理。發展局表示，屋宇署於2020年向該幢樓宇發出強制驗樓及驗窗通知，至今仍未獲遵辦。近年多宗同類事件揭示，政府有需要加強力度催使業主遵辦，以確保樓宇和公眾安全。

發展局在社交專頁表示，署方接獲通知後立即派員視察，並即時安排政府承建商全面檢視大廈外牆和移除有可能鬆脫的石屎。緊急工程完成後，會向相關業主收回工程費用。此外，因應風險評估，署方早前已將該幢樓宇納入為「樓宇更新大行動2.0 」第二類別樓宇，由政府主動介入驗樓和代辦工程。

罰則欠阻嚇力 諮詢修例 政府上月底就檢討《建築物條例》公布諮詢文件，展開為期兩個月諮詢，當中包括3個針對驗樓通知的修例建議，包括為不遵辦驗樓通知引入6,000元定額罰款；仍然不遵辦可被檢控，如涉及外牆部分，罰款將由現時最高5萬元增加4倍至20萬元，監禁維持一年，以提升阻嚇力。另一建議引入的新罪行，為不遵辦驗樓通知的樓宇因外牆損壞而導致傷亡或財物損毀，業主有可能被檢控多一項罪行，罪成可處最高罰款30萬元及監禁一年。

政府強調，適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。對於有心遵辦的業主，當局會繼續向業主提供財政及技術上的支援，但對於漠視樓宇維修責任的業主，須嚴正執法。