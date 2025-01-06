重建難追老化速度 樓宇復修亡羊補牢

煥然壹懿居共4座 試行預防性維修資助 不少樓宇日久失修，市民應重視其維修保養問題。市建局行政總監韋志成昨日於網誌指，重建發展和樓宇復修皆是市建局的核心業務，必須雙軌並行，強調重建的步伐追不上樓宇老化的速度，做好樓宇復修、減慢樓宇老化才是市區更新成功的關鍵。為提倡預防性維修，市建局將會在「煥然壹居」以及「煥然懿居」第一座和第二座試行「預防性維修」計劃，希望透過不同行政措施及加強法例規管等方式，有助解決樓宇老化問題。

韋志成表示，市建局一方面推動老舊和失修樓宇的重建工作，另一方面致力推廣及支援業主做好樓宇的保養和維修。現時市建局在旗下自行發展項目試行「預防性維修」計劃，支援業主及管理公司制訂維修保養計劃，並推出「預防性維修資助計劃」，資助業主落實為大廈進行預防性維修，並及早建立相關的財政儲備。

調撥管理費作為儲備 市建局在「煥然壹居」以及「煥然懿居」第一座和第二座試行「預防性維修」計劃，在業主每月繳交的管理費中，均調撥2%至3%的款額作為儲備，以應付日後大型維修工程的費用。兩個屋苑均制訂了10年維修保養計劃以及建議供款方案，已就相關內容向業主組織進行講解，在獲得業主通過後便可落實推行。

至於法例規管方面，韋指政府將於今年就修訂《建築物條例》提出建議及諮詢公眾，加強對未依時遵辦通知或命令，以及進行大規模違規建築工程的阻嚇性。此外，上月立法會亦已三讀通過《消防安全（建築物）條例》修訂草案，賦予消防處及屋宇署權力代辦改善消防工程，再向業主追回工程費用，貫徹執行當局指明的消防安全改善工程，提升舊樓的消防安全。

推特輯灌輸保養理念 為改變「見爛補爛」的保養樓宇觀念，將「預防勝於治療」的理念應用到減慢樓宇老化，市建局推出15集的電視特輯，向市民灌輸保持大廈狀況良好的重要性。韋表示，期望透過不同行政措施及加強法例規管、配合市建局在樓宇復修及預防性維修方面為業主提供的支援和推廣，加上業主的齊心和決心，相信社會各界定能攜手解決樓宇老化問題，使市區「歷久常新」。