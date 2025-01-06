醫健：藥到病除：每天多飲水 防尿路結石

尿路結石是一種常見的泌尿系統疾病，指的是礦物質和鹽類（如鈣、草酸、尿酸等）在腎臟或尿路沉積並形成結石。尿路結石可以發生在腎臟、輸尿管、膀胱或尿道。

尿頻小便痛 復發率高 尿路結石的症狀取決於結石的大小和位置。如小顆腎結石通常不會引起任何不適，但是較大的腎結石可能引發惡心、嘔吐、腰側或後背疼痛等症狀；而當結石在排出過程中卡在尿道形成尿道結石，則會出現排尿困難、尿頻、小便時疼痛、血尿等症狀。

治療方面，因應結石的大小、位置、患者的體質等不同的因素決定最佳的治療方法。對於較小的結石（通常小於5毫米），通常會建議患者多喝開水，幫助自然排石。同時醫生或會開立α受體阻斷劑如坦索羅辛（Tamsulosin）和止痛藥如布洛芬（Ibuprofen），以幫助放鬆患者的肌肉促進自然排石及紓緩排石過程的疼痛。對於較大的結石，醫生可能會建議患者採取手術治療如體外衝擊波碎石術，利用高能量的超聲波從體外聚焦於體內結石位置，從而擊碎結石。對於未能進行體外衝擊波碎石術的患者，可能需要侵入性治療，包括輸尿管鏡碎石術和經皮腎鏡取石術。

由於結石徹底治療後的復發率非常高，因此預防尿路結石的形成和復發是治療中的重要一環。患者建議每天攝取至少兩至3公升的水分，以降低尿液濃度並減少結石形成的可能性。飲食方面，應減少高鹽、高草酸及高嘌呤食物的攝取，例如咖啡、濃茶，同時保持均衡的鈣攝入，讓食物中的鈣質與腸道中的草酸鹽結合，避免過多草酸被吸收。香港醫院藥劑師學會 藥物教育資源中心