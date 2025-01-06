建造業開心跑 途經大埔多個地標

【本報訊】建造業議會「建造業開心跑 2025」於昨日假香港建造學院─大埔訓練場舉行，吸引來自近60間業界機構逾1,300名參賽者及其家人參與。活動分為男、女子組，並設10公里及3.5公里兩項途程賽事，起點及終點皆設於香港建造學院-大埔訓練場，賽道途經大埔海濱公園及大王爺廟等地標。另外亦有「親子牽手跑」及「突出隊型接力跑」，吸引眾多建造業家庭及同事組隊報名參與。

開心跑的選手們盡力於賽場比併，一眾親友亦入場為他們打氣助威。場內的嘉年華有多個攤位遊戲，亦有跳舞表演及美味小食，參加者與家人可共享天倫之樂，現場亦設有圓網球攤位，讓參與者親身體驗新興運動。

140地標打卡 膺收藏王 除了現場比賽外，開心跑亦舉行了為期一個半月的線上熱身跑，選手需於網上提交完成的運動紀錄及「打卡點」相片。冠軍選手跑出超過875公里，有3位跑手更走遍港九新界，於全數共140個具建造業特色的地標「打卡」，榮膺「建造收藏王」。