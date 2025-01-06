季候風殺到 周五降至12℃

【本報訊】本港將會轉冷，周五（10日）氣溫料低見攝氏12度。昨日為「小寒」，屬2025年首個廿四節氣，代表一年中最凍的日子即將開始。天文台昨日表示，雖然香港位於華南，相對北方地區溫暖，但受東北季候風補充影響，近一兩日較涼及乾燥，且日夜溫差較大。此外，本周四（9日）預料有另一股冬季季候風殺到，隨後兩天將再度降溫，該兩天早上或低見約攝氏12度。新一年新開始，大家要注意保暖勿病倒！

昨「小寒」只涼不凍 受乾燥的東北季候風補充影響，今日廣東普遍晴朗，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。而一股偏東氣流亦會在明日逐漸影響廣東沿岸，隨後兩三日該區風勢頗大，雲量稍為增多。天文台預料一股冬季季候風會在本周四抵達華南沿岸，該區天氣轉冷。

九天天氣預報顯示，明日至本周四早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎攝氏15至21度，明日晚上漸轉多雲及有一兩陣微雨，而翌日初時仍有一兩陣微雨；本周五天氣將轉冷，翌日早上寒冷，期間氣溫介乎攝氏12至17度，且日間非常乾燥；要到下周日（12日）起一連3天，氣溫才逐步回升，但早晚仍清涼，介乎攝氏13至20度。