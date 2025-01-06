活化郊園 蓮麻坑鉛礦洞開放

【本報訊】位於紅花嶺郊野公園的蓮麻坑鉛礦洞，是香港其中一個具重要經濟價值的天然礦藏，主要出產方鉛礦，以及小量閃鋅礦和銀，歷史可追溯至19世紀。當局花一年多時間完成活化工作，將礦洞變身為開放式博物館，上月底向公眾開放，冀可為日後郊野公園的同類型活化項目作示範。

蓮麻坑鉛礦洞曾是本地規模最大的鉛礦場，漁農自然護理署郊野公園護理主任陳浩鵬表示，這裏的採礦活動在1936年至1939年間最為蓬勃，近2,000名工人24小時日以繼夜開採。礦場在第二次世界大戰期間被日軍佔領，戰後受國際鉛價下跌、天災、工潮等多重因素影響，最終在1950年代末停運。

洞內10種蝙蝠棲息 當局在礦洞一帶逐步增設各種設施，包括解說牌、路標、涼亭、長椅等，提升遊覽體驗。礦洞有多個工作層，隧道綿延超過2,100米，但大部分不開放，當局設置圍欄，除了防止遊客誤闖，更為保護蝙蝠家園。在礦洞記錄到10種蝙蝠，佔全港有紀錄的蝙蝠品種約四成，包括南長翼蝠、大蹄蝠等。

礦洞所在的紅花嶺郊野公園是香港第25個郊野公園，北面與深圳梧桐山接壤，南面鄰近本港八仙嶺郊野公園，現時設有兩條郊遊徑，貫通西面的蓮麻坑村和東面的沙頭角山咀，走畢全程約需四至五小時。郊野公園景點包括獲評為二級歷史建築的麥景陶碉堡，二戰日佔時期的機槍堡及戰壕等。