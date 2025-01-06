2025年最強護照 星洲再膺榜首
【本報綜合報道】據全球簽證指南網站VisaGuide.World於昨日公布的護照指數顯示，截至2025年1月，新加坡護照是全球最強護照，得分為91.27；香港則以83.89分排名第46。
得分84 港排名46
VisaGuide護照指數是護照排名系統，根據免簽證、落地簽證、電子簽證和全球流動性等因素對199個國家和地區進行評估。「VisaGuide 2025護照指數」的頭10名依次為新加坡、芬蘭、西班牙、日本、丹麥、意大利、馬耳他、法國、奧地利及挪威，除了新加坡和日本，其他清一色為歐洲護照。亞洲地區前10名則依次為第一名的新加坡、第4名的日本、第27名的南韓、第36名的阿聯酋、第45名的馬來西亞、第46名的香港、第49名的汶萊、第59名的澳門、第69名的台灣及第93名的俄羅斯。
新加坡護照目前合共有169國免簽，入境14國需要電子簽證，只有17個國家需要簽證才能入境新加坡。根據VisaGuide.World 2023年底排名，西班牙護照排第一，新加坡護照第二；到2024年中旬，新加坡護照上升到榜首。
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