2025年最強護照 星洲再膺榜首

得分84 港排名46

VisaGuide護照指數是護照排名系統，根據免簽證、落地簽證、電子簽證和全球流動性等因素對199個國家和地區進行評估。「VisaGuide 2025護照指數」的頭10名依次為新加坡、芬蘭、西班牙、日本、丹麥、意大利、馬耳他、法國、奧地利及挪威，除了新加坡和日本，其他清一色為歐洲護照。亞洲地區前10名則依次為第一名的新加坡、第4名的日本、第27名的南韓、第36名的阿聯酋、第45名的馬來西亞、第46名的香港、第49名的汶萊、第59名的澳門、第69名的台灣及第93名的俄羅斯。