加強規管舞台搭建 料今年首季敲定

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉行紅館演唱會發生墮屏意外，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，引起社會對舞台搭建安全性的關注。

紅館定位將重新檢視 文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨在電視節目中表示，去年10月康文署已擬定新的工作守則，目前正在試行，目標在今年首季敲定加強規管舞台搭建的建議，主力將應用在紅館及伊館，部分原則或同時用於啟德體育園，強調會以安全先行，糾正過往一些未夠完善的地方，但不會窒礙行業發展。

對於紅館檔期一直被指「非常難攞」，羅淑佩指隨東九文化中心預計今年底落成，加上有其他新場館，會重新檢視紅館等政府相關場館的定位，她解釋紅館等場地以往以體育優先，但現在有了啟德體育園等地方主要舉行體育活動，部分場地可分出來集中做娛樂表演，而非體育優先。

另外，啟德體育園體藝館早前舉行首場測試演唱會，她亦有親身到場，對於場內音響被人詬病，她認為是因為當日涉及不同表演者，需更多時間準備協調，主因並非硬件問題，日後將會繼續進行測試。