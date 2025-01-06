港珠澳橋半馬賽賞日出美景 7000健兒跑得起勁

體育旅遊望振興 帶動過夜消費升 第二屆港珠澳大橋半馬拉松於昨日舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩為該半馬拉松賽事揭幕鳴槍，之後亦與多名司局長一同參加比賽，賽事期間可沿途欣賞日出美景，羅表示日後大型賽事除了精英外地、旅客運動員外，亦希望找旅客參與，振興本港旅遊消費。大會表示，今屆有近7,000人參與，目前錄得19宗受傷報告，當中兩人清醒送院，一人自行到醫院求醫。

港珠澳大橋半馬拉松由大橋香港口岸出發，沿香港連接路跑10.5公里折返，有逾6,900人出賽，當中更有跑手扮成人氣遊戲角色Mario；也有跑手專程由外地來港參賽順便旅遊，好不熱鬧。

羅淑佩與多名司局長一同參加了兩公里賽事，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓亦有參與。羅淑佩表示，沿途跑了一半後，發現一路走來日出非常漂亮，認為此比賽是「體育一半、旅遊一半」。她又引述田徑總會指，未來大型賽事除了精英外地、旅客運動員外，也希望找些並非最精英，但也是旅客的參賽者，相信此類參賽者來跑步不會只跑馬拉松就離開，也會留港過夜、消費。

「大型賽事有利推廣香港」 馬拉松籌備委員會主席楊世模則表示，大型賽事是好機會跟外地人推廣香港，會繼續利用不同渠道，例如與海外的跑會、相應比賽單位等接洽和溝通，預先安排配額予他們，讓他們有更多跑手來港參賽，又指希望港珠澳大橋賽事以後能恒常舉行。

對於去年有跑手反映賽道流動廁所不足，大會今年將流動廁所數目倍增至130個，另外亦在接駁位鋪設防滑墊等。第二次參賽的市民楊先生表示滿意比賽安排：「去年在這條賽道造出PB（個人最佳成績），所以今年再參加，賽道只有少少斜，幾好跑，適合『造時間』。另外我留意到今年起點附近有增設流動廁所，10分的話這條賽道我會畀8分。」

朱氏夫婦一同參賽，朱先生認為比賽有需要改善之處：「賽前有擔心過廁所不夠，但起點、沿途等都見到有。賽道比渣打馬拉松略窄，起跑時有點擠擁。交通方面，由於港鐵沒有通宵班次，由青衣出發都要搭的士，這點是最大問題。另外，熱身區域如能大一點亦會較好。」而首次參加賽事的朱先生笑言早段就被太太「放甩」，但自己做到最佳時間亦好開心。