東九反酒駕危駕 拘6司機

【本報訊】東九龍區執法部門在上周五（3日）與前日，在區內展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動，共拘捕6名司機及向兩名司機發出口頭警告。

警員於上周五在觀塘近宜安街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒駕，遂上前截查。經初步調查，該名姓黃（62歲）男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。其後，警員巡經觀塘道時，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕兩名分別姓黃（61歲）及姓湯（40歲）男司機。至前日，警員於創業街發現一輛私家車行車時搖擺不定，經截查後，該名姓蔣（59歲）男司機亦涉嫌「酒後駕駛」被捕。

觀塘繞道鐵騎超速一倍 行動中，警員在黃大仙彩虹道附近截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，發現車上姓黃（38歲）男司機涉嫌「欠交交通罰款」而遭到通緝、他另涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

此外，警員於觀塘繞道北行往旺角方向發現一輛電單車高速行駛，並在車群中穿插，期間該電單車被偵測到超過路面限速，最高車速更超過路面限速一倍，警員其後在旺角亞皆老街成功截停該輛電單車。經初步調查，該名姓吳（49歲）男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。以上所有被捕司機已獲准保釋候查，須於本月下旬報到。