3巴加價 百路線貴逾一蚊 乘客冀當局回贈

勒緊褲頭 「始終都要坐」無奈接受 本港3間巴士公司連續兩年加價，包括九巴、城巴和新大嶼山巴士營辦的巴士路線，加幅分別為4.3%、7.5%及6.5%，逾百條巴士線加價逾一元，當中往來關口的路線加幅較大。新收費於昨日起實施，約80％的乘客每程須多付的車費不超過5角，約95％的乘客每程須多付的車費不超過一元。有市民對公共交通加價只能無奈接受，因為「始終都要坐」，希望當局加推更多回贈，以抵銷加幅；亦有市民認為營運成本等上升，故加價尚可接受。

本報記者昨早於沙田站公共運輸交匯處視察，巴士公司在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。本身享有2元乘車優惠的長者伍小姐表示，她雖不受今次加價影響，但不希望政府「加得咁密，應該優惠一下市民」，坦言「屋企仲有好多後生要返工返學搭車」。她又希望政府可以推出更多優惠措施，如免稅等。

巴士乘客梁小姐指，有留意巴士加價新聞，惟不知道昨日起加價，認為對於很多市民來說有壓力，雖然她暫不受影響，但對於大部分打工仔都應該有影響，「要做多啲回贈」，坦言不希望明年再加價。

巴士乘客陳先生稱，不知道巴士昨起加價，他由沙田乘車到屯門吃飯，認為長途線加價尚可接受，「十幾廿蚊加一蚊，無咩太多感覺」，不過他亦指如果上班的話，相信交通支出負擔會「大啲」。

亦有市民贊成加價。巴士乘客張小姐認為有需要加價，因為營運成本都在增加，「唔可能一直保持呢個水平」，幸好當局有很多宣傳，「我自己就有買月票，啲月票都可以幫我哋減輕一啲」。她又補充希望政府於下年度財政預算案在長者支援方面投放更多資源。

「依家好多公帑係浪費咗」 巴士乘客黃小姐稱接受到巴士加價，加上巴士有推出回贈優惠給予市民，認為優惠是足夠，她又直言知道當局財赤有近1,000億元，「當局應該要諗一下點樣可以達到收支平衡」，她指作為中產人士，「我當然想佢派糖，但我覺得佢應該要諗一下除咗派糖，點樣可以將錢更友善、更有效地去用，因為我覺得依家好多錢係浪費咗」。對於長者2元乘車優惠的財政負擔連年上升，享有2元乘車優惠的長者黃小姐則指，巴士加價是有經濟原因，亦贊成當局檢討2元車費優惠，相信檢討後享受優惠年齡仍會維持在65歲或以上。