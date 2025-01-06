談擴闊稅基遊花園 當局：用者自付

【本報訊】面對千億元財赤，外界批評政府開源乏力，節流無力。財經事務及庫務局局長許正宇昨出席電台節目時，被問到會否擴闊稅基時，他指政府開源節流會考慮對市民影響及用者自付的原則，令財政穩健，會透過不同方式增加收入和控制支出。

稱對零售發展樂觀 在零售市道方面，許指每逢周末都見到店舖外大排長龍，認為香港人聰明，對市場敏感度高，會按市場調節，又指政府有措施支持中小企及發展電商，相信未來情況會更好。

政府增加發債款額，被外界批評借貸度日。他強調政府積極開拓新市場，亦有ETF投資港股。又提及早前到訪印尼，當地政府都有計劃在香港發行債券，又指以往印尼在香港投資或使用香港服務的程度，較其他鄰近國家不算高，需要在當地加強宣傳推廣，而香港能提供融資及其他專業服務，並指印尼公司有興趣在港設立家族辦公室。他指家族辦公室要管理資金及處理法律工作，亦須按政府規定在香港投資200萬元，以及聘請兩名本地員工，令香港經濟直接及間接受惠。

他又提及稍後香港會舉行亞洲金融論壇，無論中東、東南亞抑或海外的參與度都較過去「有質的提升」，又指為配合國際多元新秩序，香港需要走出來，令到海外不同的國家有溝通交流的機會，同時可以思考如何能夠分散投資及分散布局，由於大家都不知道誰會跑出，因此要懂得走位及做好國際化的資產配置，這方面正好與香港的優勢脗合。