港人內地消費 北區街市愁生計 議員盼靈活調整租務機制

【本報訊】受到港人北上消費的影響，本港零售業、甚至街市的生意亦大受影響，尤其是鄰近邊境的北區。有議員昨到北區的街市購物，引述檔主叫苦連天，指生意冷清，她認為政府應針對北區特事特辦，考慮包括租金調整有靈活機制等。

攤主叫苦 有肉檔休業 議員陳月明在社交平台貼文，指趁昨日假期到石湖墟街市想買些新鮮食材，與菜檔攤主閒聊時，他們叫苦連天，說生意冷清。她指這不是個別現象，北區內的大型街市，例如石湖墟街市和聯和墟街市，過往排隊買餸現象已經消失，個別肉檔選擇休業。

她指新一份《財政預算案》正在進行公眾諮詢，面對超預期的財赤，政府開源節流能力成為重點關注議題，而當中亦有人提到街市經營困難，政府應減租等建議。

北區區議會早前亦討論古洞北新公眾街市建造工程時，身兼區議員的她在會上亦提及當區零售及飲食業受到北上消費的重大衝擊，建議當局檢討北區街市的租務機制，也建議當局要落區調研，了解實際經營困難。

她引述政府當時回覆指北區目前有4個食環署管理的街市，5個非食環署街市，共有90個售賣新鮮糧食的持牌攤檔，日後會與北區區議會及地區人士從長計議。至於租金釐定機制，政府會根據實際情況適時進行調整。

針對街市冷清的情況，她認為政府應針對北區特事特辦，加快推出新措施，時刻關注和考慮區內零售業的轉變，包括是租金調整有靈活機制，以及考慮提供支援，協助肉檔應對挑戰。