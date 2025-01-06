海洋公園大熊貓商品被指單調

【本報訊】本港現有6隻大熊貓，政府藉此推動大熊貓經濟，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日出席電視節目時表示，海洋公園在推動大熊貓經濟方面可以做得更多。她指出現時有300多項商品，但略為單調，「大家好似覺得，300幾項係咪都係公仔，有無其他得意嘅嘢。」

羅認為，內地來港的兩隻大熊貓，以及在港出生的兩隻大熊貓寶寶，除了能令市民開心外，亦能為旅遊業帶來一定貢獻。她預料大熊貓寶寶在農曆新年後與大眾見面，屆時海洋公園亦會有較大的推廣攻勢，除了普通參觀，參觀人士或可更進一步「參與佢哋嘅生活」。

發展賽馬旅遊 指大有可為 除大熊貓經濟外，當局亦有意發展賽馬旅遊，羅認為香港賽馬不論賽事質素、馬場設施均是世界級，形容是「走在世界前列」，再加上投注的興奮激烈程度，認為是大有可為，應將這些好東西推廣出去，與盛事和郵輪經濟結合一起。對於有聲音指應降低入場人士年齡限制，羅認為有道德考慮，擔心引導年輕人太早投入博彩。

當局在《旅遊發展藍圖2.0》中亦提到會集中吸引高增值過夜旅客，開拓多元客源。羅指未來仍會以內地旅客為主，大灣區9個城市是很大的客源。不過，她指去年底聖誕新年其實有很多外地旅客訪港，特別是東盟市場的增長，平均每天都有3萬多人次，較2023年全年有逾30%增長。羅指目標是吸引更多外地旅客，亦對此有很大的信心。