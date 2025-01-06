赤字擺在眼前 發債度日谷基建發展

【本報訊】財金官員早前交代財政狀況，預料本年度財政赤字為1,000億元左右，相隔一個月又作調整，指政府需檢視部分範疇的開支結構，預料在不同因素疊加和累積影響下，計及發債所得後，今個財政年度的綜合赤字會在1,000億元以下。該官員強調改善公共財政的關鍵在於「開源節流」，而政府策略是以「節流」為主，當局亦會把工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間。

財金官員昨在網誌中解釋，過去連續兩個財政年度都出現赤字，主因包括疫情導致的巨額開支、高息環境和地緣政治影響資金流向、遏抑本地資產市場，繼而影響連帶的相關收入，又指去年預算案提出「財政整合計劃」，包括在今個及未來兩個財政年度，每年各削減百分之一的經常開支，而政府需檢視部分範疇的開支結構，預料在不同因素疊加和累積影響下，計及發債所得後，本年度的綜合赤字會在1,000億元以下。

資助計劃料成「開刀」對象 面對公共財政的挑戰，該官員強調改善公共財政的關鍵在於「開源節流」，而政府策略是以「節流」為主，首要是在維持及改善公共服務的前提下，管控經常開支增幅；衡量不同的「開源」選項時，則要兼顧社會實際狀況，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力。

該官員指當局會把工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間。北部都會區及其他與經濟及房屋發展相關的工程項目，會優先獲投入資源；當局亦會善用發債和公私營合作等模式，利用市場資金推動這些基建項目發展。另外，個別資助計劃所涉及的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，這些計劃的運作模式無可避免需要檢視，並就此聽到社會上很多不同意見，包括如何讓有關計劃的運作能達致財政上的可持續。

在開源方面，該官員指在衡量不同選項時，當局有幾個重要考慮，包括需要兼顧社會實際狀況，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力；需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢，以及以「能者多付」為原則，盡量減低對一般普羅市民的影響。