功夫茶：厚薪自肥交劣績 港高官物非所值

千億財赤照養假難民 功夫茶學者齊轟 港府連續3年錄得巨額財赤，財政儲備跌至只有近5,000億元，社會要求特首、問責官員以至整體公務員減薪與市民共度時艱。有學者向《功夫茶》表示，港官人工太高表現「物非所值」，強調特首有空間減三成人工，減薪後仍是超級優厚。他又認為公務員盲目「一刀切」加薪的制度亟須改革，尤其是「論資排輩」，到一定年紀便可自動升上高位，「捱幾年便可咬長糧」，更導致公務員劣幣驅逐良幣。「節流」方面，他提到急須刪減供養假難民的每年逾十億元公帑，應盡快尋求中央協助，退出聯合國公約。

近10年來特首及問責官員累積加薪幅度超過兩成，理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，相關加幅未必物有所值，又指當經濟不景，很多私人公司都會減薪，公務員薪酬明顯比私人公司高很多。事實上，公務員或者官員做事經常「甩轆」，效率不高，花費又多，公務員團隊亦見臃腫。

以今個財政年度計算，公務員薪酬佔政府整體支出四分之一，他認為若不減薪或將來裁員改革，會成為很大的財政黑洞，長遠影響將來教育、醫療及社會福利等支出，最終受苦是普羅大眾。他直指若減薪一成，每年大約只有150億元，對千億財赤來說只是杯水車薪，故長遠應該裁減冗員。

公僕盲目加薪 長俸制財政黑洞 陳又旨，現時很多工作可由人工智能取代，政府應在這方面投放更多資源，逐漸減省人力，但港府卻背道而馳，還加開職位、成立很多部門。陳認為，除公務員減薪，還要改革架構及裁員，也對勤力、能力高的公務員公平。

公務員論資排輩晉升亦是積習難返，例如部門首長即使表現和水平並未達標，到一定年齡仍可以繼續晉升。而這些公僕再做幾年便會退休領長俸，往往抱着「但求無過」的心態，未必會拚搏為市民服務。

陳提出，可從外界以合約制招聘專業的傑出人才，這些人才可能只是40多歲，已可統領整個部門，若表現好可獲續約，此舉可以提供動力讓他做得更好。

近日內地經濟受壓，相關公務員也有減薪，本港以前也曾推「033」公務員減薪方案，但現時只有香港做不到公務員減薪，政府解釋若公務員帶頭減薪，擔心私人機構也會跟隨減薪，令打工仔生活百上加斤。陳批評這說法根本不是理由，私人公司並非跟隨政府的薪酬釐定僱員薪金水平，反而政府應該跟隨市場走，現時私人公司已不是減薪及凍薪，而是裁員。公務員倒過來可保飯碗兼加薪，難怪市民怨氣很大。陳認為公務員特別是高官應該減薪，由特首到問責官員薪金太高，「肥上」問題太嚴重。

另外，公務員「長俸」亦是大問題，現職公務員除了薪酬，其背後的長俸、退休金，愈積愈大的一筆錢也是危機。陳認為這是大炸彈，「長糧」制度是由殖民地時代延續至今，當時沒想到人們的平均壽命會很長，現在很多人有80、90歲壽命，以致長俸背後的財政負擔沉重。陳建議政府首先應算好一盤帳，繼續支付會否難以為繼，若難以承擔，嚴重財赤下就要考慮改革。

就有意見指應回復65歲才提供長者2元乘車優惠，陳認為此舉並不公平，直斥如果當局要削減2元優惠，但另一邊卻繼續支付公務員退休金，基層怨氣會更大，社會會認為當局可以削減長者、普羅大眾的福利，但公務員以前的退休福利卻不可削減。

退出聯合國公約 可年慳逾十億 即使政府開源無方，總有辦法節流。陳轟假難民也是很大問題，政府每年花費逾十億元公帑供他們食住，相關費用龐大，而且這些假難民對香港整體經濟發展幫助不大，加上這是歷史遺留下來的問題，當年港英政府簽署聯合國日內瓦公約，成為第一收容港，到現在仍收留這些假難民，對市民很不公道。他認為政府應更積極向中央反映，由中央政府出面向聯合國退出公約，以削減投放在假難民身上的開支。