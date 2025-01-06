獨家報道：又臭又黃 潑液全城恐慌 股災黑點曝光

11個月176案 處處高危

狂徒男女通殺 苦主斥執法慢九拍 向他人私密部位潑射不明液體的非禮事件近年惹起關注。有受害者去年2月成立關注組至今11個月，發布176個投稿，並製成「案發黑點地圖」，發現油尖旺區及港島鬧市是重災區，更發現狂徒「男女通殺」。關注組最新一篇投稿指，警員向事主了解後表示，巡邏45分鐘後「發生第二單先做到嘢」。有油尖旺女區議員指有婦女團體引述受害人自發組織平台，自去年2月起接獲過119宗個案，但往往因證據不足而不了了之。議員葛珮帆認為現時性罪行相關法例過時，多年來未有更新，「實在太慢」，並強烈譴責有關行為。

偷拍 非禮頻 證據不足無法拉人 油尖旺區區議會明日召開會議，議程包括由3名女區議員聯名提出《關注婦女在油尖旺區被偷拍情況》，指有婦女協會引述受害人自發組織平台，表示在旺角、尖沙咀及佐敦分別接獲110宗、7宗及兩宗個案。該協會指情況令人擔憂，形形色色的偷拍、非禮事件，往往都是證據不足而無法拉人。

倡不透明物料建造電梯增保障 3名區議員建議當局盡量在「合適地方」增設閉路電視監察系統，增加配套及加強執法。她們更指一些行人天橋、樓梯、電梯等，都採取開揚設計，例如透明玻璃及通透欄杆，亦是偷拍狂的天堂，又點名指近亞皆老街染布房街的行人天橋能容易偷拍裙底，建議當局以不透明物料建造電梯、加密樓梯欄杆，或採取密封踢腳板的設計。

實際上，早在去年2月，有受害人成立「向私密部位潑灑不明液體關注組」，指2023年在港鐵灣仔站A出口感到臀部有暖感才發現被潑灑不明液體，在網上發現有其他受害人後決定成立關注組。按照關注組製作的「Pissed Us Off 案發黑點地圖」，案發地點遍布港九及新界，但大多集中在油尖旺區及港島鬧市。

報案近半小時 警員始到場了解 關注組最新一篇投稿於去年12月19日發布，女事主疑似被一名年約60歲男性向事主方向潑不明液體。事主指警員25分鐘後才到場，向她了解後表示巡邏45分鐘後「發生第二單先做到嘢」，直言：「我嗰晚想嘔食唔到嘢。」

其他貼文中的事主亦有描述液體「黐立立」、「聞到有啲臭」、「味道很惡心」、「黃色」，但除了女性外，男性也有可能受害。關注組亦有貼出至少4篇來自男性的投稿，有男事主指去年在信和中心一帶和其男友拖手逛街期間懷疑被尿液潑射，「用手掂咗一下有浸尿味」，又說：「我估唔到男仔都會受害……我真係好驚。」

有不少事主表示對事件感到「徬徨無助」、「好侮辱同好嬲」，甚至不再經過該處，另有事主指一度擔心自己突然生理期或是失禁，指：「佢淋到我勁似瀨尿，啲人會唔會誤會我真係瀨尿呢？」記者林隆輝