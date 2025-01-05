龍七公：中國式拆禮物 震撼西方世界

上月26日是聖誕節的拆禮物日，亦是中國偉人毛澤東的誕辰紀念日，中國以世人意想不到的方式，開箱了兩款從未公開的新型隱形戰機，這是向偉人獻禮？還是給全國人民的禮物？抑或是給西方世界特別是即將上台的特朗普的震撼「驚喜」？

有意為之 宣示實力 震撼一：在此特殊意義的日子，一次過公開兩款新型戰機，分別來自瀋飛和成飛兩間大廠，好比小米與華為同日發布新款手機，但這次不是手機，而是戰機。震撼二：在光天化日下，在大城市，低空低速試飛，生怕你看不清楚，事後高清圖在網上瘋傳。中國一直重視軍事保密，這次做法雖然沒有官宣，但明顯是有意為之，宣示實力。震撼三：這款新戰機不是一般的黃皮試驗機，是正常軍用塗裝的，很可能完成度相當高，離真正應用不遠矣。

最重要的震撼，是兩款戰機的特徵，與美國早年提出的「次世代空優」（NGAD）計劃有異曲同工之妙，不過美國到今天仍停留在PPT上的概念，而中國竟然先造出來。中美兩國在先進戰機的研發，出現戰略攻守逆轉，美國跟還是不跟？

網上有人用第六代去形容這兩款新戰機，筆者認為言之尚早，因為大家都不知道這是傳統意義的空優戰鬥機，還是多用途戰鬥轟炸機，或者是全新概念功能的戰機。但可以肯定的是，無尾三角翼的飛翼式設計，最大的好處是提高全向隱身能力，雷達反射面積小，令敵人難以發現鎖定；飛行阻力更小，有利於高超音速飛行；大面積飛翼有利於增加升力，提高航程和載彈量；但同時沒有垂直尾翼的設計令飛行不穩定，不利於靈活的操控，要克服這個缺點就必須要有高超的飛控軟件和運算能力，所以過去無尾三角翼的設計，就算強如美國，也只用於比較笨重的轟炸機上。由此可見，中國將無尾三角翼設計應用在戰機上，說明在飛控系統上取得重大突破。

有報道指美國五角大樓收到消息後，立即召開緊急會議，軍官取消休假研究對策，因為這可能打破冷戰後美國一直保持的軍事科技優勢。美國如果喪失空中優勢，將是致命打擊，不單止令F35戰機變成明日黃花，對美國軍事霸權乃至全球霸權也會起骨牌效應。美國如果跟中國作軍事競賽，在其9,000億美元的軍費之上再加碼，會不會導致進一步債台高築，步蘇聯後塵呢？技術上要追趕中國，須有完整的基礎研究設施和產業鏈，美國已在高超音速風洞技術上遠遠落後中國，若以美國體制去追趕中國速度，失敗了怎樣向國民和盟友交代？

《國防時報》用一片銀杏葉來形容新型戰機，正所謂一葉知秋，中國軍事從量變到質變，從落後到領先，筆者作為一名中年軍事迷感觸很深，年輕時多麼羨慕美國的先進，今天就有多麼的欣慰，不但有新型戰機，更有全球首創電磁彈射兩棲攻擊艦。中國人熱愛和平，中國愈發強大，世界愈是和平。