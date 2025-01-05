笑看天下：萬象更新 樂何如之

無獨有偶，香港和內地電影票房均吹淡風。本港去年有9間戲院結業或停業，雖然有兩套港產片票房破億元，這現象只能說有極少片商飽死而更多片商餓死！據計算，單計香港區，全年票房總收入約13.4億元，按年減6.2%，倒退至2011年水平。另一個現象，係港產片票房是2004年以來首次高於荷里活電影，老朽認為一方面係港產片製作水準有長足進步，特技出色，絕不比荷里活差，另一方面係荷里活近期冇乜特別大製作影片，足以令人非看不可！

香港電影工作者總會發言人形容，電影業生態鏈「嚴重受挫」！如何把業界的餅做大變大，還有賴各方努力，老朽堅定不移支持港產片。

至於內地，去年電影票房較前年下跌，今年元旦期間將兩齣喜劇電影最低票價42元人民幣，大減五成多至19.9元人民幣，吸引大批觀眾入場。調低票價，有人覺得是件好事，但是有大戲院不以為然，擔心如果農曆新年檔期的票價賣得這麼低，隨時蝕本收場。怎說都好，電影事業這條路崎嶇難行，乃不爭的事實。

內地不但降低電影票價促銷，連買手機、平板電腦、家庭電器也可「以舊換新」。為了配合中央經濟工作會議提出今年要加大力度擴大範圍實施「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，國家發改委介紹促消費具體措施時宣布，實施手機等數碼產品「購新」補貼。呢個政策的確可以增加「內循環」基礎，推動國內市場擴量提質升級。也有人認為，特朗普將重掌白宮，佢揚言對華加徵關稅，中國加碼促消費，可對沖加徵關稅對經濟之負面影響。老朽則欣羨內地同胞咁多嘢可以舊換新，真正體會「一元復始，萬象更新」，樂何如之！