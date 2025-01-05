撥亂反正：馬斯克比特朗普更狂

美國候任總統特朗普外號「狂人」，但其親信Tesla老闆馬斯克似乎比他更狂、更癲，而且發狂的範圍不僅涵蓋他熟悉的經濟、貿易、科技與金融，連內政以至外交都涉獵，所引發的爭議不下於特朗普。

兩人出名反移民，但特氏只關注湧入美國的外來移民，多次威脅會制裁那些拒絕協助美國堵截非法移民的國家。馬斯克也出名反移民，但他連其他國家的移民政策及相關問題都要插一把嘴。

早前英國多處爆發反移民騷亂，遭到當地警方強硬鎮壓，數以百計右翼示威者被拘捕及迅速定罪判監。馬斯克多次在社交網站批評英國政府及警方做法，公開呼籲英方釋放一名因發表反移民言論而被囚禁的知名右翼種族主義者，並在特朗普的海湖莊園住所，會見了右翼「英國改革黨」的黨魁，揚言會向對方提供財政資源。

有關言行除了引起英國執政工黨不滿，對於同樣反移民、但立場不夠英國改革黨激進的在野保守黨，所構成的衝擊就更大。不過，對於馬斯克支持部分英國民眾提出，希望提前、重新舉行大選的建議，保守黨則是心裏暗喜。

對於即將進行大選的德國，馬斯克更是明目張膽地干預，批評當地的主流政黨過去的移民政策，令德國在經濟和文化瀕臨崩潰，形容極右的另類選擇黨是德國人的最後希望。現任德國總統和總理，先後在國會致詞及新年文告等官式場合嚴詞反駁馬斯克，反而令更多國民關注其言論。不過話說回來，過去美、英、德等西方國家，不時會指控俄羅斯及中國利用網絡打手試圖干預當地的選舉，並以種種政治及經濟制裁作回應。但現在公然干預選舉的乃「未來大佬」的親信，英德兩國又可以怎麼辦呢？