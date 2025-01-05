自成一家：拒簽輸氣協議一箭三雕

俄烏戰爭打了近3年，過去幾年烏克蘭政府一直啞忍俄羅斯的天然氣過境烏國，主要是考慮到歐盟大力援助烏國，不得不顧及歐盟的利益。但俄烏輸氣協議去年年底到期，讓烏國有了中斷天然氣過境的合理藉口。當然，澤連斯基也期待這樣做可以發揮一箭三雕的效果。一是切斷俄羅斯和歐洲之間的能源聯繫，重挫俄國經濟。二是給親俄的歐洲國家一點顏色，例如匈牙利、斯洛伐克等國在經濟方面依賴俄羅斯，在俄烏衝突爆發以來一直為普京政府說好話，烏克蘭希望通過中止輸氣協議，逼迫這些國家不要站在俄國一邊。