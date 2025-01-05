冰鑑春秋：何不全面禁止交流

賴清德才剛拋出由小兩會（台灣台旅會與大陸海旅會）洽談兩岸觀光旅遊事宜，台灣陸委會這邊又忽然宣布，大陸《海峽導報》由於涉嫌在台灣大選期間操作假民調，以及具有統戰性質，所以暫停該報及其所屬「福建報業集團」派遣記者駐台訪問。但這兩個理由，其實都很荒謬可笑。

首先，《海峽導報》所謂涉嫌製作假民調，其實就是一個名不見經傳的網絡自媒體負責人，做了侯康配超車賴蕭配的民調，被捕後聲稱有拿到《海峽導報》的贊助。別說當時根本沒甚麼人知曉，就算真當一回事，此事早在去年8月便已一審判刑，若真要做出處置，早該辦理，又何必等到4個月後才開始行動？至於「統戰性質」，則是採信了最近網紅八炯等人製作的一系列影片，認為《海峽導報》在協助中共統戰台灣。然而只要看過影片，就明顯發現是一連串的釣魚與剪輯，把對方的建議當作統戰，任何有正常頭腦的人都會反過來懷疑影片製作的過程，但民進黨與其支持者卻藉此大做文章，甚至拿來當作封鎖媒體的理由。

民進黨立委沈伯洋曾說：「中共對台的所有交流都是統戰。」若相信此觀點，那不止《海峽導報》，所有大陸媒體都應禁止來台，而且還應恢復不接觸、不談判、不妥協的三不政策，斷絕兩岸一切往來，才可能避免統戰！而賴清德曾經說過「親中愛台」，又想邀習近平訪台喝全糖珍珠奶茶、吃蝦仁飯，這不妥妥的中共同路人？青鳥還不趕快圍剿賴清德？陸委會應禁止賴清德滯留台灣才對！

在這一切自相矛盾、荒誕不經的背後，其實顯示了民進黨根本無心與大陸緩解關係，因為兩岸一旦和平，民進黨就沒有操弄的空間，賴清德的所謂溝通，不過是又一個笨拙的表演罷了。