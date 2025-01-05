筆下風雲：廢衙門養出一窩家賊

食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢，向來是港產官僚寫照，尤以食環署最得箇中神髓，近期甚至劣化到「日防夜防、家賊難防」的地步。這宗混帳事件，發生於食環署轄下九龍城區環境衞生辦事處辦公室。內部文件檔案近日疑被人偷竊，內有約100名投訴人的姓名和聯絡方法，極可能屬內部人士所為。食環署泥沙俱下，完全不設防，難怪有人揶揄：又唔見銀行唔見錢？這不是食環署失職塞責、養賊遺患是甚麼？

今次遭竊的機密資料，大部分涉及投訴人對區內食肆、菜檔和肉檔的垃圾處理等問題，會否被人竊取拿來從事犯罪活動，以至被人報復投訴，想一想也令人不安和憤怒。

港府設立1823投訴熱線，各部門及公營機構又各自接受市民投訴，卻對如何保障市民個人資料毫不重視，近年更是接二連三發生外洩醜聞，包括數碼港、消委會、機電工程署等。市民個資被放到暗網予取予求，有關方面每次例必拖延公布，公布了也毫無補救措施，擺明視市民個資如無物。私隱專員公署只是擺設，市民完全沒有保障。

至於食環署，一直長踞最多人投訴的政府部門三甲位置，不僅處理投訴歎慢板及成效不彰，亦多次遭申訴專員公署及審計署「開File」調查及批評，偏偏永遠一副「意見接受，態度依舊」的模樣，吹佢唔脹咁款。署方人員日日行行企企，食飯幾味，現在更開門揖盜，養出一窩家賊，如此無能卻無人需要問責，何以向市民交代？

事實證明，香港電騙案、網騙案不絕如縷，不法集團輕易掌握受害人個資，源頭之一就是香港政府不設防，不斷外洩市民資料。若然銀行唔見錢將會非常大件事，政府部門唔見市民資料則視作等閒，豈有此理！