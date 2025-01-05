龍吟虎嘯：特朗普很是糾結

美國候任總統特朗普盱衡局勢，掂掂自己的分量，重新評估一下「老朋友」俄羅斯總統普京和自己的交情，對他提出的24小時結束俄烏戰爭的「放言高論」，事到如今還有多少信心呢？

在俄羅斯政壇，已有人認為特朗普會繼續軍援烏克蘭把仗打下去。俄羅斯國際事務委員會總幹事季莫費耶夫表示，特朗普是一位蠱惑人心的政治家，他上任後會繼續向烏克蘭提供軍事援助，供應武器裝備，給予財政支持及軍事和非軍事人員訓練。這位總幹事說，這種做法是美國長期的外交路線。他認為烏克蘭問題談判有可能開啟，「但許多東西將取決於戰場局勢」。這樣的判斷，總統普京也曾公開講過。

所謂「取決於戰場局勢」，就是這件事會「邊談邊打」，或特朗普上台後俄烏雙方都不對戰場形勢感到對己方有利，再要打一陣子，認為自己有利了，或雙方認為形勢膠着，不妨坐下來談談看，遂談判開啟也。倘若如此，特朗普繼續軍援烏克蘭就被說中。

就在總幹事分析表態之時，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯將恢復部署中短程導彈，理由是美國開始部署同類導彈。拉夫羅夫說，美國及北約的這一舉動是在戰略領域採取破壞穩定行動，以及導致威脅演變，「俄羅斯暫停部署中短程導彈顯然再不可行」。拉夫羅夫還批評美國傲慢，無視俄羅斯及中國的警告，在全球部署同類武器。

拉夫羅夫的表態和總幹事的分析相互呼應，顯示俄羅斯方面不會輕易於特朗普上台後短期內「開啟俄烏停火談判」，而是做好了先打幾仗或邊打邊談、談談打打的準備。

那麼特朗普該作何打算呢？這對他很是糾結。如果未談先打，那就是「自抽嘴巴」，太丟臉了；如果談，拿甚麼條件談？普京幹不幹？歐盟、北約幹不幹？弄不好，談不成，更是「大抽嘴巴」，大丟臉。兩相比較，估計特朗普會弄出一個先談起來再說的方案。