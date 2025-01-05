坦言集：步入亂世

現在的國際形勢當可稱為亂世。戰亂四起，貿易戰、金融戰隨時爆發，宗教、民族的衝突愈演愈烈，也蔓延各地。就算千百年相安無事的社區社群，也在外來政治挑撥下轉變為仇人，互相殺戮不止。

全球樂土有限，且冷戰遽起，一方樂土可以突然之間變成兵凶戰危的場所。這與全球的工業化、都市化和經濟社會文化的發展牴觸，早幾十年大部分地方的安穩發展一下子失掉。新冷戰的發展正在把愈來愈多國家、社會捲入，利益爭奪演變成政治意識形態、宗教、種族不可解的你死我活鬥爭。二次大戰後建立的世界調解、協調機制，差不多全部失效，國際社會回到二次大戰的戰國時代，以武力、戰爭解決糾紛，背後還有種族滅絕、宗教殺人、霸權主義的惡念。

為甚麼在二戰結束80年後，世界會變成這樣呢？物質進步，科技提升，卻在經濟、社會、政治方面反過來推動破壞的傾向？二戰後倡議的民主自由、國家主權、民族自決，不是成為空話或政治藉口，便是助紂為虐，扭曲成戰爭的動力、殺戮的理由。或許世界歷史從來如此，但二次大戰後的幾十年，世界還可享有一定的穩定發展，戰爭與動亂受着控制，個別國家如中國也享受和平的紅利，急速發展，從落後轉為先進，趕超歐美發達社會。中國之前，日本、南韓、歐洲的戰後重建成功，上世紀八、九十年代似成盛世，中國也借此而擺脫貧窮。為甚麼，曾幾何時，現在變成亂世？

根源可能還是在於美國的霸權主義。一是二戰後美國追求獨霸，所以有冷戰，但美蘇還可相安無事幾十年。冷戰最終美國勝利，再無牽制，霸權主義中的競爭因素，改變為強迫爭奪，打敗日本，打敗歐盟，更要打敗中國。在這個過程裏，美國不再工業化，而是去工業化、金融化，靠剝削其他國家和國內社群，來維持其無根的繁華，戰爭與顏色革命的動亂，都是美國為維持這樣的霸權體制而生。

美國是不停地鎮壓其他國家的反抗，和侵略任何不滿的國家。美國國內分化嚴重，也是靠警察強權和從外國賺取的暴利來維持穩定。一旦美國的做法過於極端，國際政治與國內社會平衡被打破，全球便因美國而進入亂世。美國只會進一步暴力化，各國也只能在被覆亡以外選擇造反。正是美國，天下才會愈來愈步入亂世。