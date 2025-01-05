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搗荃灣無牌按摩院拘4女
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】荃灣區執法部門，早前根據線報及經調查後，於前日下午展開打擊無牌按摩院行動，突擊搜查荃灣兆和街一唐樓單位，搗破一間懷疑無牌按摩院，檢獲毛巾及按摩油等證物。
行動中，警員拘捕4名本地女子（35至50歲），她們分別涉嫌「管理無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」，已被帶走調查。
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