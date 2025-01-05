城大烏籍博士生 命喪曼谷酒店火

校方表難過 致慰問協助 有「背包客天堂」之稱的泰國曼谷市考訕路附近一間酒店上月29日晚發生火警，造成3人死亡、7人受傷，其中一名男死者烏克蘭籍，證實是香港城市大學博士生。城大表示，校方對事件深表難過，並對其家屬致以最深切的慰問。校方目前正聯絡其家屬，並將提供一切適切可行的協助。

事件共釀3死7傷 事發於當晚9時21分，酒店5樓一個房間最先起火，消防員趕到後，火警在約一小時後撲滅。事件中有3人不幸死亡，一名外國女子在5樓房內身亡，另有兩名外國男子嚴重受傷，送院後不治。3名死者為一名巴西籍女子、一名烏克蘭籍男子與一名美國籍男子。傷者包括一名中國籍男子。

城市大學化學系一個研究小組上周四（2日）於社交平台證實，烏克蘭籍媒體與傳播系博士生圖佐夫（Victor Tuzov）在一場酒店大火中喪生，並形容他是一名非常資深的新聞工作者，曾採訪多名生物無機化界的「名人」。

根據城大網站顯示，圖佐夫於2020年開始，在城市大學修讀媒體與傳播系博士學位。他於2014至2018在俄羅斯的大學修讀新聞學士課程；2018至2020年於上海外國語大學完成新聞學碩士。

知名背包客聚腳地 考訕路一帶是國際知名的背包客聚會社交的中心，聚集大量旅社、民宿、招待所、餐館、路邊攤、酒吧、咖啡廳、服裝店、旅行社和泰式按摩店，在潑水節前後亦會上演大規模的潑水大戰，被認為是曼谷最有活力的街道。根據統計，考訕路在2019年旺季時每天有4萬至5萬名遊客到訪，在淡季則有兩萬名。曼谷市政廳於同年宣布啟動考訕路修繕翻新工程，將之打造為「國際步行街」。

泰國亦是港人熱門旅遊地方之一。根據泰國旅遊局（TAT）統計數據，去年截至12月27日，國際旅客已逾3,500萬人次，超過年度目標，同時創造逾1.8萬億泰銖（約4,196億港元）的觀光收入。為吸引外國觀光客赴泰旅遊，泰國予93個國家的公民免簽待遇、允許停留長達60日，又配合在16個主要過境點，簡化入境流程，以提升便利性，鼓勵更多遊客前往泰國。而泰國今年的目標是接待3,600萬至3,900萬人次的國際遊客，並創造1.98萬億至2.23萬億泰銖（4,615億至5,198億港元）的觀光收入。