炒價售假演唱會票 呃8萬元5騙徒落網

像真紙質防偽標籤 入場被拒始知受騙 近期有騙徒覷準演唱會門票一票難求，遂經網上非官方平台對外兜售虛假門票，並相約受害人見面交收，期間更主動提供驗票方法以減低對方戒心，直至受害人攜票入場遭拒始知誤墮圈套。據了解，該批假門票無論是字體、紙質及防偽標籤等特徵俱幾可亂真。執法部門經調查後，於上月杪至上周五（3日）拘捕5人，相信他們與16宗案件有關，涉及34張演唱會虛假門票，騙取共約8萬元，惟暫時未知他們有否關聯，以及案件背後有否集團操控。

自去年12月27日起，執法部門接獲多宗報案，受害人俱在網上經非官方渠道購買演唱會門票，惟攜票入場時，工作人員告知他們購買的是虛假門票，受害人因而未能進場，因此蒙受金錢損失。據悉，受害人包括一名內地人及3名台灣人，其餘俱為本地人士。

涉34張假飛 最多貴3倍 調查人員表示，騙徒透過不同網上平台、社交媒體出售演唱會門票，再相約受害人到本港不同地點，包括在表演場館外，以現金及電子轉帳方式進行交易。為了遏止騙徒惡行，警員隨即作出情報分析及深入調查，並於上月27日至本月3日採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕5名本地男子（18至45歲），相信他們與16宗相關案件有關，當中牽涉34張演唱會虛假門票，騙款總額約8萬元。被捕人士分別報稱無業、藥劑師及建築工人等，各人已獲准保釋候查，須於一月下旬向執法部門報到。

初步調查顯示，涉案的演唱會虛假門票，每張索價介乎2,000至5,000元不等，以正常票價最高為1,280元計算，最多貴近3倍。執法部門仍在追查案件，包括調查被捕人士之間有否關聯或是否牽涉有組織犯案，不排除稍後會有更多人被捕。

主動面交驗票減低戒心 調查人員指出，今次檢獲的演唱會虛假門票，無論字體、紙質，以至水印、二維碼及雷射防偽特徵等防偽標籤，像真度均非常高，一般市民均難以分辨。另外，騙徒會主動相約受害人面交，以及當面提供驗票方法，藉此減低受害人戒心。相關演唱會活動仍在進行，執法部門呼籲市民，切勿輕信騙徒的驗票手法，亦要盡量避免經由非官方渠道或網上平台，向一些不知名人士購買門票。另外，人員建議有關方面在售票時可以採用「實名登記制」及更新門票的防偽雷射標籤，以免令「黃牛」黨及騙徒有機可乘。