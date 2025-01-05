寶田邨謀殺案 疑犯重組案情

昨晚約7時，男疑犯由警員押返寶田邨重組案情，他被押解離開執法部門的七人車時黑布蒙頭、腰纏鐵鏈及腳穿拖鞋，慢慢跟隨警員走向事發位置，之後手執代表兇器的道具刀，配合假人講述行兇過程，並以假人遇襲倒地作結。疑犯逗留不足10分鐘，再由警員押返七人車，前往下一個地點進行相關調查。

與死者相識數年 感情角力積怨

據了解，事主與男疑犯俱染有不良嗜好，後者懷疑有黑幫背景。調查人員表示，二人相識數年，因感情角力問題素有積怨，相信他們在案發前曾發生爭執，案件不涉及黑幫活動。兇案發生後，疑犯逃之夭夭，警員翻查「天眼」及分析情報後，相信他匿藏於九龍區，於是出動大量人力搜捕，最後在黃大仙一帶將其拘捕。兩名被捕人士已被扣留調查，事主死因有待法醫剖驗確定。而被問及疑犯行兇時是否受藥物影響，以及被捕女子是如何提供失實資訊，調查人員表示調查仍在進行，暫時無可奉告。