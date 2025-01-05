花墟漁農美食嘉年華 丁財不俗

【本報訊】在旺角花墟公園舉行的本地漁農美食嘉年華在昨日踏入第二日，吸引不少市民入場掃貨，場內水洩不通，更一度需封閉附近馬路的行車線，供入場人士使用。嘉年華有逾200檔售賣本地出產的漁農產品，例如本地有機菜及養魚場養殖的新鮮海鮮等。有市民打算花費約2,000元買心頭好；檔販指人流不俗，生意有望多去年約10%。主辦單位透露，活動首兩天共吸引逾10.2萬人入場參觀。

本報記者昨早約10時到嘉年華視察，有不少人自攜買餸車及環保袋入場，場內當時已經人流如鯽，多數為長者，相信是提早辦年貨，有人購買陳皮、花膠等乾貨海味。直到下午會場更加墟冚，更一度要人流管制，部分窄巷更加水洩不通，檔販積極推銷商品，另有菜檔以本地種植及有機作招徠。花墟外馬路的一條行車線亦封閉，供入場及離場的人士使用。

提早辦年貨 生意額增10% 有市民透露已花費逾千元買咖啡，只要有合適的產品亦不介意花錢；亦有人說花費約2,000元提早辦年貨。本地漁民則指，今年嘉年華人流不俗，銷情理想，料生意額比去年多約10%；但亦有檔販坦言因攤檔位置較後，較少人經過。

今年本地漁農美食嘉年華入場費用全免，設有約420個展銷攤位，是歷年最多，當中超過220個攤位售賣本地出產的漁農產品，包括由本地有機、水耕及信譽農場種植的優質農產品，包括車厘茄、椰菜、番薯及水耕微菜苗；青龍蝦、烏頭、羅非魚及藍瓜子斑等本地優質養魚場養殖的新鮮漁產品，以及漁農業界、學術界及漁護署等合作研發預製菜發售，包括櫻桃木煙熏魚仲、膠原蛋白果凍及上海熏魚等。另有多個本地美食、有機和健康食品及家居用品攤位。