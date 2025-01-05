東呼即應：港車北上疑亂泊 遭枱櫈包圍擺拍

【本報訊】港人北上吃「隱藏菜單之河豚」當然不值得鼓勵，但除了不可亂吃東西外，日常行為也千萬不要胡作非為。《東呼即應》近日發現網上流傳照片顯示，有香港車牌現身內地，被人以木桌、膠椅包圍，疑亂泊後被人整蠱。另有照片顯示，巴士車廂內擺放大量行李，連落車位置亦被堆滿。

網上流傳照片顯示，一輛香港車牌的黑色保母車在內地一條馬路中停泊，車輛旁被擺滿了膠椅及摺枱，令該車輛難以駛走。發文者還配以文提醒車主，「師兄，快點開車離開呀」。但亦有人聯想到，會否有港人開車北上泊街頭又怕「靚車」遭人刮花所以築起「防護網」，上車位也「貼心」預留出入口。有人就懷疑，或是該車主將車違停在商戶門口，甚至阻礙附近食肆做生意，所以遭人整蠱。

巴士行李堆滿 堵塞車門 不僅車輛有可能被包圍，即使乘搭巴士都有機會隨時被圍困。網上照片顯示，有巴士車廂內被堆放了大量行李，甚至落車門口位置也被擺滿。其實乘巴士有大堆行李並不奇怪，但堆放行李將車門堵住就有很大問題。不單止阻擋其他乘客上落車，如發生意外，這些堵塞車門的行李隨時會釀成更大危險。

其實九巴公司也有提醒乘客，九巴網頁上「乘客須知」已經就乘客攜帶的物品，除了作出體積、重量方面的指引，更列明了「該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上」。