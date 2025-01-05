議員團赴日考察惹疑 聲稱無大飲大食

【本報訊】立法會議員上月前往日本進行職務考察，惹來議員乘坐商務艙出遊的質疑。立法會主席兼該代表團團長梁君彥昨日表示，訪日行程是依足指引，議員並無大飲大食，強調「唔係旅行」，預算也沒超支。他強調，議員在放假的日子出訪，當時又正值冬至，顯見議員重視今次外訪。

8人4天逾20萬開支 梁君彥上月率領7名議員考察日本4天，8人合共最少逾20萬元的開支預算，有關行程事後引來批評，他昨日出席一個電台節目再次回應事件，指上月訪日是根據一般程序，做法同過往一樣，無特別安排，亦沒有超出預算。

他強調，立法會過去也有很多外訪，因為面對面傾談的效果較好，今次考察是有實際問題討論，包括游說日本官員以爭取香港盡快加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），以及讓日方知道本港對於日本進口食品的考慮，而日本政界亦很重視他們今次的行程。

對於有批評指議員是趁機在聖誕節放假，梁指今次考察團的起程日子正值冬至，俗語有謂「冬大過年」，認為議員也是有犧牲的。