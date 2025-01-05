澳門消息：代「學校主任」訂佛跳牆輪椅 2裝修公司女東共失7萬

【本報綜合報道】澳門再有人墮訂貨騙局！騙徒假扮「學校主任」以訂購佛跳牆和輪椅名義，詐騙兩名裝修工程公司東主共7萬港元。兩名事主在上月31日先後向當地執法部門報案追究。

訛稱校方與供應商鬧翻 兩名事主是中年女子，皆為澳門居民。她們分別在上月27至30日分別接獲「學校主任」來電，訛稱需訂購一批佛跳牆和輪椅贈送予學生，惟過程中校方與供應商鬧不和，不方便訂購，要求商戶代為訂購，「學校主任」更向各事主提供「供應商」的資料。

兩名事主隨後收到對方傳來轉帳截圖，但未有核實轉帳截圖的真偽，便向「供應商」轉帳訂貨，最終懷疑被騙。一名事主報稱損失6萬港元，另一事主報稱損失一萬港元。