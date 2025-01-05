港去年平均氣溫24.8℃歷來最暖

【本報訊】剛過去的2024年是本港自1884年有紀錄以來最暖的一年，天文台更指，該年的全球平均氣溫也有機會成為全球有紀錄以來最暖的一年！天文台表示，2024年全年平均氣溫達攝氏24.8度，較1991至2020年正常值高攝氏1.3度。

天文台續指，去年有11個月份的氣溫較正常溫暖，當中4月及10月更出現破紀錄的月平均氣溫，包括最高4月份月平均氣溫為新紀錄攝氏26.4度、最高10月份月平均氣溫為新紀錄攝氏27.3度，以及最高秋季平均氣溫為新紀錄攝氏26.5度。而全年的酷熱天氣日數、熱夜數目及極端酷熱天氣日數分別為52天、50天及兩天。

另外，天文台預測，今日市區最低氣溫約攝氏16度，新界再低一兩度。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約攝氏21度，吹和緩北至東北風。明日則天晴，早上相當清涼，氣溫略有下降，介乎攝氏14至20度。

周六轉冷 最低13℃ 展望未來幾日天氣情況，預料一股偏東氣流會在明日起逐漸影響廣東沿岸，隨後兩三日該區風勢頗大，雲量稍為增多。隨着另一股東北季候風在本周後期抵達華南，該區氣溫下降，周六（11日）氣溫將降至最低攝氏13至18度，內陸地區寒冷。