港珠澳橋去年逾2700萬人次出入境

【本報綜合報道】廣東珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站前日公布，去年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流量超過2,700萬人次，同比增72%；出入境車流超過555萬輛，是大橋開通以來年車流量首破500萬大關，同比增71%，雙雙創歷史新高。另在內地春運期間，港珠澳大橋穿梭巴士擬每天往返香港班次約1,500班，同比加開200班次。

人車流量創新高

去年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳旅客超1,620萬人次，同比增長63%，佔口岸客流總量近六成。相關負責人表示，去年日客流量超10萬人次的天數達50天，是前年的10倍，其中去年2月13日口岸單日客流量達14.4萬人次，創大橋開通以來單日最高紀錄。去年持港澳旅遊簽注經此口岸往來的內地旅客已超過524萬人次，同比增長55%。而大橋去年查驗的港澳單車牌數量超過300萬輛次，佔口岸車流總量的55%，呈現高速增長態勢。