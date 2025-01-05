「中央收膠」月中完結 環境局將整合善用資源

【本報訊】由環保署資助、俗稱「中央收膠」的廢塑膠回收先導計劃將在本月中完結。環境及生態局局長謝展寰表示，結束計劃旨在解決資源重疊的問題，相信整合之後能夠更善用公帑。

環保署早前資助了9區推出中央收膠，聘請承辦商免費到屋苑及綠在區區等收集廢棄塑膠，包括膠樽及價值較低的塑膠包裝、即棄膠餐具等。計劃在去年截至12月下旬的回收量逾7,000公噸廢塑膠，較預訂目標的5,000公噸多約40%。其餘地區則由「綠在區區」自行在市場上找回收商處理所收集的廢塑膠。

年中匯報垃圾徵費安排 謝展寰出席活動後解釋，現時塑膠回收分兩個系統，「中央收膠」由政府聘請合約回收商回收廢膠；另一方面由綠在區區收集社區廢膠，出現資源重疊。

他希望整合後統一交由綠在區區回收，可以更好地善用公帑，相信不會出現無人回收廢膠的問題。對於垃圾徵費的後續安排，他說今年中會到立法會進行匯報，現階段會繼續推動減廢回收。

環保署早前表示，經比較和分析後認為由「綠在區區」安排下游回收更靈活自主及具成本效益，亦可惠及更多不同的下游回收。中央收膠地區的屋苑供上門收集服務會逐步由「綠在區區」接手，服務並不會受影響。署方又指會透過「綠在區區」支持廢塑膠回收，並會適度支援受停止中央收膠服務影響的「綠在區區」營辦機構。